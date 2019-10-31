В ЕК ожидают, что «Северный поток — 2» будет работать по законам ЕС

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК рассчитывает, что газопровод «Северный поток — 2» будет функционировать в соответствии с европейским законодательством.

«Если газопровод будет построен, то мы ожидаем, что он будет функционировать в прозрачной и недискриминационной манере, в соответствии с ключевыми принципами международного и европейского законодательства», — приводит ТАСС её слова.

30 октября Nord Stream 2 получил разрешение Дании на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал решение Датского энергетического агентства.