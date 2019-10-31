Лавров прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
Лавров прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
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«Я думаю, это прежде всего ответственный подход... Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении «Северного потока — 2» как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером.

По словам главы МИД, сигнал здесь может заключаться в том, что «коммерческие проекты должны быть свободны от какой-либо политизации и не должны превращаться в заложников геополитических игр».

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что Дания проявила себя как ответственный участник международного общения.

Он подчеркнул, что Копенгаген защищает как собственные интересы и суверенитет, так и основных партнёров в Европе.

30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

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