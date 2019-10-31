Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
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«Моя точка зрения (не только моя, но и нашего правительства) — мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила», — сказал он. 

По его словам, он лично и украинский кабмин «были готовы к такому решению». Также Зеленский заявил, что вопрос строительства «Северного потока — 2» касается не просто «энергетической безопасности».

«Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу», — заявил Зеленский.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.

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