Численность сотрудников Сбербанка с начала года сократилась на 16 тысяч

Численность сотрудников группы Сбербанка, в которую входят также «дочки» банка, с начала 2019 года сократилась более чем на 16 тыс. человек (5,5%), составив к 30 сентября 277,6 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчётность группы по МСФО.

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РИА Новости

Отмечается, что на 31 декабря 2018 года численность сотрудников достигала 293,7 тыс. человек. Указывается, что за III квартал 2019 года было сокращено 14,1 тыс. сотрудников. «По поводу сокращения численности сотрудников группы... Здесь я хочу подчеркнуть, что более 14 тыс. сотрудников выбыло из группы вместе с Denizbank», — заявил представитель Сбербанка. В июле Сбербанк продал свою «дочку» Denizbank дубайскому концерну Emirates NBD.