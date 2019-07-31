Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank

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Сбербанк продал свою «дочку» Denizbank дубайскому концерну Emirates NBD.
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
  • Reuters

«Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена, и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы сторон.

По данным Сбербанка, выручка от продажи турецкого Denizbank составила 170,7 млрд рублей, валовая прибыль по РСБУ — 22,7 млрд рублей, при этом общий объём денежного потока банка от сделки составит около $5 млрд.

Отмечается, что капитал группы Сбербанка после продажи Denizbank увеличится на 11,7 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и Citymobil.

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