В Госдуме оценили позицию Салливана по «Северному потоку — 2»

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление кандидата на должность посла США в России Джона Салливана о том, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов США.
В Госдуме оценили позицию Салливана по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Мы строим этот газопровод не для того, чтобы оказывать какое-то давление на Украину, а для того, чтобы обеспечить гарантированные поставки своего газа в европейские страны, которым этот газопровод выгоден. Я хочу напомнить (Салливану. — RT), что это международный проект», — отметил Чепа.

По словам депутата, США не волнуют интересы других стран, в том числе и Украины. Он подчеркнул, что для них важны лишь их собственные интересы. 

«Причём, защищая свои интересы, они далеко не всё видят впереди, (не видят. — RT) как может развиться в таком случае ситуация. Это глубоко ошибочный подход (Салливана. — RT)», — заключил парламентарий.

Ранее Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» одним из приоритетов США.

По его словам, реализация проекта обеспечит России «огромный рычаг давления» на Украину. Салливан подчеркнул, что Вашингтон хочет помочь Киеву, в том числе путём возможной остановки СП-2.

30 октября Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2».

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