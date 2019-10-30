В Госдуме оценили позицию Салливана по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Мы строим этот газопровод не для того, чтобы оказывать какое-то давление на Украину, а для того, чтобы обеспечить гарантированные поставки своего газа в европейские страны, которым этот газопровод выгоден. Я хочу напомнить (Салливану. — RT), что это международный проект», — отметил Чепа.
По словам депутата, США не волнуют интересы других стран, в том числе и Украины. Он подчеркнул, что для них важны лишь их собственные интересы.
«Причём, защищая свои интересы, они далеко не всё видят впереди, (не видят. — RT) как может развиться в таком случае ситуация. Это глубоко ошибочный подход (Салливана. — RT)», — заключил парламентарий.
Ранее Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» одним из приоритетов США.
По его словам, реализация проекта обеспечит России «огромный рычаг давления» на Украину. Салливан подчеркнул, что Вашингтон хочет помочь Киеву, в том числе путём возможной остановки СП-2.
30 октября Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2».