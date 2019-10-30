Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.

Как передаёт ТАСС, заявление было сделано на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвящённых рассмотрению его кандидатуры.

«Нашей первостепенной задачей является противодействие «Северному потоку — 2», — сказал Салливан.

По его словам, реализация проекта обеспечит России «огромный рычаг давления» на Украину.

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет помочь Киеву, в том числе путём возможной остановки СП-2.

30 октября Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2».

Ранее в американском конгрессе предложили ввести санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода.