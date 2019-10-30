Эксперт оценил согласие Дании на прокладку «Северного потока — 2»
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«Дания тянула до последнего, но, естественно, это очень позитивное стратегическое решение. Теперь меняется и переговорный формат с Украиной. Осталось ещё порядка пяти недель для укладки трубы в водах Дании. Трубоукладчик как раз уже реализовал всю морскую часть, за исключением этого датского участка», — считает он.
Эксперт также отметил, что в связи с решением Дании есть все возможности сдать проект до конца 2019 года, как и планировалось.
По его словам, это большая победа для «Газпрома».
«Наладочные работы могут занять некоторое время, и первый газ пойдёт не с 1 января, а несколько попозже. Но возможная задержка измеряется максимум неделями», — сказал Пасечник.
Ранее Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.