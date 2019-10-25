В США рассказали о процессе заключения торговой сделки с Китаем

В Соединённых Штатах заявили, что американская и китайская стороны «близки к завершению» части торговой сделки.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя по торговле США.

«США «близки к завершению» части торговой сделки с Китаем», — пишет агентство.

Ранее Пекин выразил готовность заключить торговую сделку с Вашингтоном в ближайшее время при условии равноправного диалога.

В МИД КНР при этом отметили существенный прогресс по первой части соглашения по итогам последнего раунда переговоров с США.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.