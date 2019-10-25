«Нафтогаз» заявил об аресте Амстердамом 100% акций «дочки» «Газпрома»

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, арест наложили 23 октября. Основанием якобы стало подозрение в мошенничестве.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза», — написал Витренко в Facebook.

Ранее сообщалось, что первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом.

Также Болгария проинформировала о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке газопровода.