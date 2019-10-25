«Нафтогаз» заявил об аресте Амстердамом 100% акций «дочки» «Газпрома»

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Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз» заявил об аресте Амстердамом 100% акций «дочки» «Газпрома»
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
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По его словам, арест наложили 23 октября. Основанием якобы стало подозрение в мошенничестве.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза», — написал Витренко в Facebook.

Ранее сообщалось, что первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом.

Также Болгария проинформировала о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке газопровода. 

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