Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.

Как сообщает РИА Новости, данный шаг является последним этапом испытаний газопровода перед вводом в эксплуатацию.

«Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода «Турецкий поток». Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что коммерческое использование «Турецкого потока» должно начаться до конца года.

Ранее сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы «Турецкого потока».

Подробнее о проекте — в материале RT.