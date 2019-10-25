Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

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Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
  • © Baltic Pipe Project

Об этом сообщается на сайте Baltic Pipe.

«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта осуществляется с опережением плана. Начало строительных работ запланировано на декабрь.

В июле Дания выдала первое разрешение на строительство норвежского Baltic Pipe в Польшу. 

В Варшаве считают, что он позволит ей стать независимой от российского природного газа.

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