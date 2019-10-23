В Совфеде прокомментировали списание странам Африки долгов на сумму более $20 млрд

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал списание Россией странам Африки долгов на сумму более $20 млрд.
В Совфеде прокомментировали списание странам Африки долгов на сумму более $20 млрд
  • РИА Новости

По словам сенатора, решение правильное, поскольку это инвестиции в будущее.

«Там появляются совместные социально-экономические проекты, и я думаю, что рано или поздно не только все деньги к нам вернутся, но мы также сможем заработать», — заявил он.

Как отметил Джабаров, самое главное, что Россия заслужит уважение в этих странах.

Сенатор также сказал, что списание долгов африканским странам — нормальная практика, особенно если учитывать, что континент активно подвергался хищническому разграблению в прошлом.

«А перспективы огромные, потенциал континента колоссальный, поэтому это правильные и выверенные действия России, они в будущем принесут свои плоды», — заключил он.

Ранее директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила перспективы сотрудничества России и стран Африки.

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