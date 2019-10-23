В Татарстане выросла средняя зарплата

Средняя зарплата в Татарстане по сравнению с прошлым годом выросла на 5,4%.

По данным Татарстанстата, в январе — августе 2019 года средняя заработная плата увеличилась на 0,8% и составила 36,1 тыс. рублей, сообщает «Реальное время».

«Реальная заработная плата (рассчитанная с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги) в январе — августе 2019 года составила 100,8% к соответствующему периоду 2018 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%.