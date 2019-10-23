В Татарстане выросла средняя зарплата

Короткая ссылка
Средняя зарплата в Татарстане по сравнению с прошлым годом выросла на 5,4%.
В Татарстане выросла средняя зарплата
  • Reuters

По данным Татарстанстата, в январе — августе 2019 года средняя заработная плата увеличилась на 0,8% и составила 36,1 тыс. рублей, сообщает «Реальное время».

«Реальная заработная плата (рассчитанная с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги) в январе — августе 2019 года составила 100,8% к соответствующему периоду 2018 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить