В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Не решено пока», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли решение о выдаче кредита. Его слова приводит РИА Новости.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления Белоруссии кредита в размере $600 млн.

По его словам, этот вопрос находится в проработке.

Как отмечал Силуанов, кредит может быть выдан на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.