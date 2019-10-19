В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн
- РИА Новости
«Не решено пока», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли решение о выдаче кредита. Его слова приводит РИА Новости.
В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность предоставления Белоруссии кредита в размере $600 млн.
По его словам, этот вопрос находится в проработке.
Как отмечал Силуанов, кредит может быть выдан на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам.