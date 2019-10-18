В правительстве подсчитали потери России от таяния вечной мерзлоты

Ежегодные потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Эту проблему нужно решать, потому что ущерб с каждым годом будет расти. Масштаб очень серьёзен. Трубы взрываются, сваи рушатся», — сказал замминистра в интервью Bloomberg.

По словам Крутикова, изучение данного вопроса должно быть одним из приоритетов государства, ведомство не может его игнорировать, поскольку он напрямую влияет на экономическое развитие.

Как отмечает агентство, таяние ледников в Арктике происходит вдвое быстрее, чем в остальном мире. Для России проблема стоит особенно остро, так как в вечной мерзлоте находится около 15% её нефти и 80% газа.

Ранее сообщалось, что самые высокие темпы таяния многолетней мерзлоты в России выявлены в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский.