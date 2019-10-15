Экс-замглавы «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп»

Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Вадим Зингман назначен на должность президента «Альфа-Групп». Об этом сообщает пресс-служба консорциума.

«Мы надеемся, что Вадим Зингман принесёт новое видение, новые компетенции, которые всем нашим компаниям пойдут на пользу», — прокомментировал назначение председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

Отмечается, что Зингман сосредоточится на улучшении качества кросс-функциональных связей между бизнесами консорциума, а также будет заниматься организацией «структурного взаимодействия с государственными и общественными институтами».