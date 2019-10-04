Защита замгендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест

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Защита заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова обжаловала его арест по делу о хищении 250 млн рублей. Об этом заявил адвокат обвиняемого Андрей Гривцов.
Защита замгендиректора «Аэрофлота» обжаловала его арест
  • © пресс-служба Аэрофлота

«Мы подали жалобу», — цитирует представителя защиты РИА Новости.

2 октября Басманный суд Москвы арестовал Александрова до 30 ноября.

По версии следствия, в 2016—2017 годах замгендиректора «Аэрофлота» в составе организованной группы под видом юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, в результате средства были похищены.

В рамках уголовного дела арестованы ещё три фигуранта — адвокат Дина Кибец, председатель коллегии «Консорс» Александр Сливко и экс-глава юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова.

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