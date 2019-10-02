Суд в Москве арестовал замгендиректора «Аэрофлота»

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о хищении. Об этом сообщает ТАСС.
Суд в Москве арестовал замгендиректора «Аэрофлота»
  • © ПАО "Аэрофлот"

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Александрову меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявила судья.

В ходе заседания суда следователь рассказал подробности уголовного дела.

Он сообщил, что, по версии следствия, в 2016—2017 годах обвиняемый в составе организованной группы под видом юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, в результате средства были похищены.

В «Аэрофлоте», в свою очередь, заявили, что сотрудничают со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств.

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