Аналитик оценил сообщения о ненамеренной помощи США энергетике России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что действия США непреднамеренно привели к укреплению позиций России на рынке энергетики.

«Я думаю, что это довольно странная трактовка ситуации, которая пытается продемонстрировать то, что якобы весь энергетический мир — американоцентричный и всё зависит от них, и даже успехи других государств — это недоработка США. Куча вольных допущений», — пояснил Юшков.

Он отметил, что во время того, как США вышли из многостороннего соглашения по ядерной программе и начали вводить санкции против Ирана, Россия участвовала в соглашении ОПЕК+. Юшков добавил, что Россия перераспределила какие-то поставки нефти, но объём продаж остался тем же.

Также, по его словам, если говорить о Китае, то для него Россия была основным поставщиком нефти ещё до 2014 года.

«Россия постепенно наращивала объёмы поставки нефти в Китай, мы с саудитами менялись: кто является лидером в один год, кто в другой. Поэтому мы в любом случае вышли бы на первое место, была бы торговая война Китая и США или нет», — добавил аналитик.

Юшков также подчеркнул, что если говорить об энергетической ситуации в Европе, то там собственная добыча падает уже много лет, и Россия — одна из немногих стран, кто может увеличить поставки газа по приемлемым ценам.

Ранее издание The National Interest сообщило о том, что политика США непреднамеренно привела к укреплению позиций России на энергетическом рынке.

Отмечается, что бывшие партнёры Венесуэлы и Ирана перешли на российскую нефть после введения санкций США в отношении этих стран, а торговая война США и Китая, в свою очередь, способствовала тому, что российские энергетические компании смогли закрепиться на китайском рынке.