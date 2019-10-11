Эксперт оценил ситуацию с наличными и безналичными расчётами в России

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с наличными и безналичными расчётами в России.

«Россия, как всегда, пойдёт своим путём, и у нас будет сразу всё. С одной стороны, наша страна — один из лидеров по разным продвинутым безналичным платежам, вроде платы по смартфонам», — заявил он.

По его словам, эта система довольно легко внедряется в стране по сравнению, например, с США. С другой стороны, в России до сих пор очень много операций проводится с помощью наличных денег.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis пояснила, почему люди продолжают использовать наличные.

Экономист PwС из Нидерландов Алекс де Фриз в беседе с телеканалом «360» оценил возможность обходить санкции с помощью криптовалют.