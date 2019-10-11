Набиуллина назвала причины использования наличных

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis пояснила, почему люди продолжают использовать наличные.

Глава ЦБ назвала два фактора, которые способствуют этому: первый — «желание анонимности, и только наличные сейчас дают... эту анонимность», второй — «доверие к финансовым институтам, к устойчивости финансовых институтов, потому что проблемы с банками всё равно случаются».

Также она объяснила, почему банковские карты не уйдут из использования.

Набиуллина отметила, что, даже если будет развит биометрический эквайринг, «когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берёте продукты и уходите, но вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу».

В противном случае, как заявляет Набиуллина, «должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными», что, по её мнению, «очень тяжело представить в нынешних условиях».

В августе сообщалось, что Сбербанк готовится внедрить новую услугу по оплате в магазинах с использованием биометрических данных клиентов.