В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
- @NordStream2
«Германия с самого начала заявляла, что для неё проект «Северный поток — 2» важен, и никогда не меняла свою позицию по этому поводу. Очень здорово, что у российской стороны есть такой надёжный партнёр. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект. Россия имеет обширную историю поставок газа в Германию ещё со времён СССР, и сбоев никогда не было», — считает депутат.
Ананских также отметил, что «Северный поток — 2» — международный консорциум, не только российская сторона вкладывает в него средства.
«Нет никакого смысла останавливать проект, и никто этого делать не будет», — сказал он.
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
По ее словам, проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.