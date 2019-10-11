В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
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«Германия с самого начала заявляла, что для неё проект «Северный поток — 2» важен, и никогда не меняла свою позицию по этому поводу. Очень здорово, что у российской стороны есть такой надёжный партнёр. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект. Россия имеет обширную историю поставок газа в Германию ещё со времён СССР, и сбоев никогда не было», — считает депутат.

Ананских также отметил, что «Северный поток — 2» — международный консорциум, не только российская сторона вкладывает в него средства.

«Нет никакого смысла останавливать проект, и никто этого делать не будет», — сказал он.

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».

По ее словам, проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.

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