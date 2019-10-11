Эксперт оценил слова Трампа о прогрессе по торговым переговорам с КНР

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Анна Лушникова
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
Эксперт оценил слова Трампа о прогрессе по торговым переговорам с КНР
  • Reuters

«Заявления Дональда Трампа, с учётом особенностей его политического стиля, не дают никакой информации о ходе переговоров. Когда решаются вопросы на сотни миллиардов долларов, теплота или холодность общения ничего не значат. Значение имеют конкретные переговорные позиции и достигнутые соглашения. Однако информации о каких-то соглашениях пока нет», — сказал он.

По словам эксперта, стоит отметить важность того, что торговые переговоры между двумя странами не сорвались.

«Слухи о том, что китайская делегация покинет переговоры досрочно, в четверг, судя по всему, не подтвердились. Это даёт какие-то надежды, но их в деньгах не измеришь», — заключил Салин.

Ранее Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.

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