Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

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Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
  • Reuters

Соответствующий пост американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

«Много хороших вещей происходит на торговых переговорах с Китаем. Более тёплые чувства, чем в недавнем прошлом, — больше похоже на старые времена. Я проведу встречу с вице-премьером (Госсовета КНР. — RT) сегодня. Все хотели бы, чтобы произошло что-то значительное!» — написал он.

Ранее сообщалось, что Трамп 11 октября встретится с вице-премьером китайского Государственного совета Лю Хэ в Белом доме.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.

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