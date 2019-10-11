Эксперт оценил отношения США и Китая

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Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.
Эксперт оценил отношения США и Китая
  • Reuters

«Конечно, неблагоприятный фон и принимаемые американцами меры влияют на позицию Китая. Но хочу сказать, что поведение китайцев на этих переговорах в течение полутора лет представляет собой беспрецедентно жёсткую и твёрдую позицию в отстаивании собственных интересов», — заявил он.

По его словам, если говорить о текущем раунде переговоров, то американский президент Дональд Трамп уже сделал заявление о готовности заключить промежуточную сделку. Китайская сторона также готова к такому варианту, отметил эксперт.

Холодков не исключил, что стороны придут к компромиссному варианту, но он будет временным.

«Противостояние между США и Китаем набирает темпы, и всем очевидно, что в дальнейшем оно будет обостряться по самым разным проблемам», — прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что Трамп 11 октября встретится с вице-премьером китайского Государственного совета Лю Хэ в Белом доме.

В августе политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение КНР временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.

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