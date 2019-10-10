Эксперт прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг»

Короткая ссылка
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг».
Эксперт прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг»
  • РИА Новости

«Инициатива, безусловно, социально значимая — она потенциально затрагивает финансовые интересы каждого россиянина. Каждый, кто переводит деньги друзьям в соседний регион, в поддержку родственников, на выплату алиментов и на многие другие цели, сейчас платит банку», — заявил он.

По его словам, если разовая оплата в размере от 20 до 100 рублей кажется приемлемой, то необходимо посмотреть на суммарные убытки.

Как отметил Беляев, многие делают переводы регулярно, раз в неделю-две или в месяц.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены.

В сентябре президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить