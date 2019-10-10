Эксперт прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг»

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг».

«Инициатива, безусловно, социально значимая — она потенциально затрагивает финансовые интересы каждого россиянина. Каждый, кто переводит деньги друзьям в соседний регион, в поддержку родственников, на выплату алиментов и на многие другие цели, сейчас платит банку», — заявил он.

По его словам, если разовая оплата в размере от 20 до 100 рублей кажется приемлемой, то необходимо посмотреть на суммарные убытки.

Как отметил Беляев, многие делают переводы регулярно, раз в неделю-две или в месяц.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены.

В сентябре президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.