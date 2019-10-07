Эксперт прокомментировал заявление Новака о справедливой цене на нефть

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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с НСН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.

«Ведущие экономики замедляются, особенно Китай. Спрос есть, но он не столь внушительный, как хотелось бы и как прогнозировалось. Тем не менее на ёмкость китайского рынка остаются большие надежды, на его некую бездонность. Следом идёт Индия. Так что стратегически потребление вроде как должно быть стабильным», — сказал Пасечник.

С другой стороны, отметил он, есть другие моменты, оказывающие влияние на цены на нефть. В частности, это и геополитика, и монетарная политика Федеральной резервной системы США.

Как считает эксперт, $50 — естественная, равновесная цена на сегодня.

«Сейчас цена, конечно, повыше. Но если она опустится ниже $50, ОПЕК+ тут же обратит на неё повышенное внимание и совершит какие-то вмешательства», — заявил он.

Ранее Новак сказал, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут близки к текущим уровням из-за замещения падения добычи в Иране и Венесуэле ростом добычи в США и других странах.

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.

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