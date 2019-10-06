Сбербанк выявил виновного в утечке данных сотрудника

Сбербанк выявил виновного в утечке данных 200 клиентов банка сотрудника, угрозы для данных по 60 миллионам карт нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление банка.

Отмечается, что в результате расследования, проведённого службой безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами был выявлен сотрудник 1991 года рождения, который пытался похитить клиентскую информацию.

Уточняется, что виновный сотрудник был руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений и имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о расследовании утечки данных клиентов банка.