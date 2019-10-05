Греф рассказал о расследовании утечки данных клиентов

Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о расследовании утечки данных клиентов банка.

Он рассказал, что «уже 2 октября вечером, когда появилась информация, понимали, что есть утечка» из систем банка.

Греф пояснил, что службы, занимающиеся кибербезопасностью, делятся на две части: это внутренняя служба банка, которая «занимается обеспечением безопасности контура банка», и дочернее предприятие Сбербанка Bi.Zone, которое занимается функциями «разведки в интернете и так называемого белого хакинга».

«Мы отловили объявление, и преступник вступил в контакт с нашим сотрудником. Он не подозревал, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка, и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя», — сообщил глава Сбербанка.

После, по его словам, в банке «начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки».

«Был определён круг: сначала 35 человек, потом четыре человека… К двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение», — заключил Греф.

Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он уже дал признательные показания.

Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.