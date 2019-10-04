Эксперт оценил прогноз ЦБ по темпам роста ипотеки в России

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Партнёр консалтинговой компании Kingsland Денис Евсеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что темпы роста ипотеки в России сохранятся в будущем на уровне 20% в год.
Эксперт оценил прогноз ЦБ по темпам роста ипотеки в России
  • РИА Новости

Евсеев назвал такой прогноз оправданным.

«И здесь можно выделить три причины роста. Во-первых, прирост желающих покупать квартиры в кредит вполне возможен, потому что уровень доверия к отрасли и девелоперам повысился в связи с новыми правилами на рынке недвижимости», — заявил он.

По его словам, вторая причина — снижение ставок российскими банками, третья — очень хорошие предложения от девелоперов.

Как считает Евсеев, ежегодный рост ипотечного рынка выглядит возможным.

Ранее заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о ситуации на отечественном ипотечном рынке.

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