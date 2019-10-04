Эксперт оценил прогноз ЦБ по темпам роста ипотеки в России
- РИА Новости
Евсеев назвал такой прогноз оправданным.
«И здесь можно выделить три причины роста. Во-первых, прирост желающих покупать квартиры в кредит вполне возможен, потому что уровень доверия к отрасли и девелоперам повысился в связи с новыми правилами на рынке недвижимости», — заявил он.
По его словам, вторая причина — снижение ставок российскими банками, третья — очень хорошие предложения от девелоперов.
Как считает Евсеев, ежегодный рост ипотечного рынка выглядит возможным.
Ранее заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о ситуации на отечественном ипотечном рынке.