Эксперт рассказал о ситуации на ипотечном рынке в России

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Заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о ситуации на отечественном ипотечном рынке.
Эксперт рассказал о ситуации на ипотечном рынке в России
  • РИА Новости

По словам эксперта, семьям, желающим купить квартиру в ипотеку для решения жилищного вопроса, лучше не откладывать, а в дальнейшем по мере снижения ставок можно будет воспользоваться рефинансированием.

Как отметил Цыганов, с учётом долгосрочности ипотеки и высокого уровня конкуренции на рынке за качественного заёмщика многие участники учли в новых ставках не только фактически произошедшее, но и ожидаемое снижение стоимости фондирования.

«Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров», — сказал эксперт.

Он полагает, что когда ставки будут вновь снижены, то выгоду могут получить и действующие ипотечные заёмщики.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

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