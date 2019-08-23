Эксперт рассказал о ситуации на ипотечном рынке в России
- РИА Новости
По словам эксперта, семьям, желающим купить квартиру в ипотеку для решения жилищного вопроса, лучше не откладывать, а в дальнейшем по мере снижения ставок можно будет воспользоваться рефинансированием.
Как отметил Цыганов, с учётом долгосрочности ипотеки и высокого уровня конкуренции на рынке за качественного заёмщика многие участники учли в новых ставках не только фактически произошедшее, но и ожидаемое снижение стоимости фондирования.
«Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров», — сказал эксперт.
Он полагает, что когда ставки будут вновь снижены, то выгоду могут получить и действующие ипотечные заёмщики.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.