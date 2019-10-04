В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

«Такого рода заявления обычны для энергетического руководства страны, которое заинтересовано в изменении цен на газ. Но дело в том, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно в том, что касается СПГ, будут гораздо дороже. Они не выдерживают ценовой конкуренции. Тем не менее Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия. Думаю, что в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа. Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое», — сказал депутат.

Селезнёв также отметил, что стране выгодно предоставлять своим гражданам газ «по доступной цене».

Ранее Наимский заявил, что Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

По его словам, пока больше всего газа страна получает из России, однако вскоре альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.