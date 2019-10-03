Эксперт прокомментировал планы Венесуэлы по нефтедобыче

Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с радио Sputnik прокомментировал планы Венесуэлы по нефтедобыче.

«Добыча нефти в Венесуэле упала по многим причинам. В их числе — экономические санкции и блокада со стороны США, а также нападения на энергообъекты финансируемых из-за рубежа террористических групп», — заявил он.

По его словам, в настоящее время страна принимает меры для экономического роста. В частности, укрепляются связи с Россией, КНР, Турцией, Индией и другими крупными международными игроками.

Как считает Лидовской, доведение добычи нефти до уровня 2018 года станет только первым шагом. Он прогнозирует, что благодаря комплексным мерам страна пойдёт вперёд.

Ранее министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо связал падение добычи нефти в стране ниже 1 млн баррелей в сутки с атаками на энергетическую инфраструктуру.

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.