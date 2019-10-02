Саудовская Аравия оценила вклад Эквадора в ОПЕК

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что выход Эквадора из ОПЕК не окажет существенного влияния на судьбу сделки ОПЕК+.
Саудовская Аравия оценила вклад Эквадора в ОПЕК
  • Reuters

«Каждая страна имеет право делать то, что захочет и должна... Что касается её вклада в усилия ОПЕК+, то он относительно мал. При всём уважении, я думаю, что это капля в море», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов заявили, что Кито принял решение покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.

Ранее президент Независимого топливного союза России Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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