Саудовская Аравия оценила вклад Эквадора в ОПЕК

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что выход Эквадора из ОПЕК не окажет существенного влияния на судьбу сделки ОПЕК+.

«Каждая страна имеет право делать то, что захочет и должна... Что касается её вклада в усилия ОПЕК+, то он относительно мал. При всём уважении, я думаю, что это капля в море», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов заявили, что Кито принял решение покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.

Ранее президент Независимого топливного союза России Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.