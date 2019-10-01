Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Короткая ссылка
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года. Об этом заявили в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов.
Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
  • © Ryad Kramdi
  • AFP

Как сообщается в заявлении ведомства, решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».

Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, он находился в организации до 1992 года, а в 2007-м вновь возобновил членство.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал прогноз повышения спроса на нефтегазовую продукцию в долгосрочной перспективе. По его мнению, к 2040 году ежедневный спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить