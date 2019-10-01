Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года. Об этом заявили в эквадорском Министерстве энергетики и невозобновляемых природных ресурсов.

Как сообщается в заявлении ведомства, решение связано с «внутренними проблемами и проблемами, относящимися к стабильности бюджета».

Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, он находился в организации до 1992 года, а в 2007-м вновь возобновил членство.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо дал прогноз повышения спроса на нефтегазовую продукцию в долгосрочной перспективе. По его мнению, к 2040 году ежедневный спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей.