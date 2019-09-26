В ОПЕК прогнозируют увеличение спроса на нефть

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо прогнозирует рост спроса на нефтегазовую продукцию в долгосрочной перспективе. По его мнению, к 2040 году ежедневный спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей.

«5 ноября мы опубликуем мировой обзор, который охватит прогноз на нефтегазовую отрасль. И наше исследование говорит о том, что нефтегаз и вся индустрия будут превалировать», — приводит Интерфакс его слова в ходе выступления на энергетическом форуме Kazenergy в Нур-Султане.

По мнению Баркиндо, большая часть сырья будет поставляться из «развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом».

Ранее Минэнерго оценило количество энергоресурсов в России. По их данным, запасов нефти хватит ещё как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет.

Заслуженный экономист России, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.