Минэнерго оценило запасы нефти и газа в России

Короткая ссылка
Запасов нефти в России хватит ещё как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в рамках заседания общественного совета при Минэнерго.
Минэнерго оценило запасы нефти и газа в России
  • © Valery Lukyanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«В земле находится запасов (в среднем. — RT) на 40 лет: 30 с небольшим по нефти и 50 лет — по газу», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его мнению, эти запасы надо не пытаться экономить, а монетизировать с учётом их дальнейшего пополнения за счёт геологоразведки, поскольку в будущем стоимость ресурсов может снизиться.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин оценил запасы газа всех категорий в стране в 73 трлн кубометров.

Министр отметил, что по объёмам добычи Россия делит первую строчку с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить