Минэнерго оценило запасы нефти и газа в России

Запасов нефти в России хватит ещё как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в рамках заседания общественного совета при Минэнерго.

«В земле находится запасов (в среднем. — RT) на 40 лет: 30 с небольшим по нефти и 50 лет — по газу», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его мнению, эти запасы надо не пытаться экономить, а монетизировать с учётом их дальнейшего пополнения за счёт геологоразведки, поскольку в будущем стоимость ресурсов может снизиться.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин оценил запасы газа всех категорий в стране в 73 трлн кубометров.

Министр отметил, что по объёмам добычи Россия делит первую строчку с США.