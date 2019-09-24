Минэнерго оценило запасы нефти и газа в России
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«В земле находится запасов (в среднем. — RT) на 40 лет: 30 с небольшим по нефти и 50 лет — по газу», — цитирует Сорокина ТАСС.
По его мнению, эти запасы надо не пытаться экономить, а монетизировать с учётом их дальнейшего пополнения за счёт геологоразведки, поскольку в будущем стоимость ресурсов может снизиться.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин оценил запасы газа всех категорий в стране в 73 трлн кубометров.
Министр отметил, что по объёмам добычи Россия делит первую строчку с США.