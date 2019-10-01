В Оренбургской области могут ввести инвестиционный налоговый вычет для предприятий

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В Оренбургской области предложили ввести инвестиционный налоговый вычет для предприятий, сообщает RIA56.
В Оренбургской области могут ввести инвестиционный налоговый вычет для предприятий
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект обсудили на заседании регионального правительства.

«Проект закона станет одним из инструментов стимулирования организаций, которые смогут уменьшить налог на прибыль. Он позволит повысить конкурентоспособность и привлечь новых инвесторов», — заявила и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Наталья Струнцова.

По её словам, меру поддержки уже приняли 13 российских регионов.

Размер вычета может составить до 45% от суммы затрат на капитальные вложения. Минимальный размер платежей по налогу на прибыль в областной бюджет составит 7%.

Новая мера затронет 15 видов экономической деятельности. Основное внимание уделено переработке продукции агропромышленного комплекса и обрабатывающего производства.

Губернатор Денис Паслер предложил доработать документ.

Ранее Newinform сообщал, что власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.

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