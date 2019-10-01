В Оренбургской области могут ввести инвестиционный налоговый вычет для предприятий

В Оренбургской области предложили ввести инвестиционный налоговый вычет для предприятий, сообщает RIA56.

Соответствующий законопроект обсудили на заседании регионального правительства.

«Проект закона станет одним из инструментов стимулирования организаций, которые смогут уменьшить налог на прибыль. Он позволит повысить конкурентоспособность и привлечь новых инвесторов», — заявила и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Наталья Струнцова.

По её словам, меру поддержки уже приняли 13 российских регионов.

Размер вычета может составить до 45% от суммы затрат на капитальные вложения. Минимальный размер платежей по налогу на прибыль в областной бюджет составит 7%.

Новая мера затронет 15 видов экономической деятельности. Основное внимание уделено переработке продукции агропромышленного комплекса и обрабатывающего производства.

Губернатор Денис Паслер предложил доработать документ.

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