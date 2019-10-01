ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли

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Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли
  • © FABRICE COFFRINI
  • AFP

«Объём мировой торговли, как ожидается, увеличится только на 1,2% в 2019 году. Это значительно ниже апрельского прогноза, который составлял 2,6%», — указывается в сообщении.

В 2020 году ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7% (против 3% в весеннем прогнозе).

При этом организация прогнозирует рост мирового ВВП на 2,3% как в текущем году, так и в следующем.

Экономисты подчёркивают, что риск дальнейшего снижения темпов роста торговли остаётся высоким и что прогнозы на 2020 год зависят от возвращения к «более нормальным торговым отношениям».

Ранее сообщалось, что новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре.

Также стало известно, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО в связи с новыми пошлинами на китайский экспорт со стороны Вашингтона.

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