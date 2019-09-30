Эксперт прокомментировал решение Сбербанка снизить ставки по ипотеке

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Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Сбербанка снизить ставки по ипотеке.
Эксперт прокомментировал решение Сбербанка снизить ставки по ипотеке
  • РИА Новости

«Снижение ставок для рефинансирования и на покупку новостроек делает жильё более доступным», — заявил он.

По его словам, ещё одним шагом к облегчению кредитной нагрузки и увеличению доступности жилья стало снижение первоначального взноса для зарплатных клиентов до 10% до 31 января 2020 года.

Ранее в Сбербанке проинформировали, что снижение составит 0,3 п. п. на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал инициативу Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ на кассах магазинов.

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