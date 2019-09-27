Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

«Я думаю, что поляки пытаются как-то замаскировать своё противодействие любым российским проектам и придать своим словам хоть какую-то логичность», — сказал Юшков.

По его словам, когда в Польше говорят о вредности OPAL, то это не соответствует действительности, поскольку с точки зрения экономики им как раз выгодна загрузка этой трубы на полную мощность.

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал это постановление суда ЕС.