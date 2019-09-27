В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL

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Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

«Если бы Opal не затормозили, как это произошло в 2019 году, у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши», — цитирует Biznes Alert Вожняка.

Он заявил, что, если бы соответствующее решение было принято позже 2019 года, «это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа».

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL. 

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал это постановление суда ЕС. 

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