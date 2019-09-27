В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
«Если бы Opal не затормозили, как это произошло в 2019 году, у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши», — цитирует Biznes Alert Вожняка.
Он заявил, что, если бы соответствующее решение было принято позже 2019 года, «это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа».
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL.
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал это постановление суда ЕС.