В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

«Если бы Opal не затормозили, как это произошло в 2019 году, у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши», — цитирует Biznes Alert Вожняка.

Он заявил, что, если бы соответствующее решение было принято позже 2019 года, «это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа».

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Nation News прокомментировал это постановление суда ЕС.