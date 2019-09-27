В Совфеде назвали заявление Киева о «Северном потоке — 2» ритуальным

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев и Копенгаген видят риски и вызовы, которые несёт проект газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде назвали заявление Киева о «Северном потоке — 2» ритуальным
  • РИА Новости

«Это ритуальное заявление, которое никого ни к чему не обязывает. Риск Украины понятен — она боится потерять звание самого главного транзитёра российского газа. Именно под этим названием она манипулировала и оказывала давление как на нашу страну, так и на Европу. Что же касается Дании, мне кажется, она заигралась в своей роли. Если датчане не хотят пропускать газопровод через свою территорию, мы проведём его в обход, ничего не изменится», — сказал сенатор.

Джабаров также отметил, что заявление Пристайко сделано «для внутреннего датско-украинского пользования».

Ранее Пристайко по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом заявил, что две страны видят риски и вызовы, которые несёт проект газопровода «Северный поток — 2».

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