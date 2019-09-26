Новак обсудил с ЕС итоги встречи по вопросу транзита газа
- РИА Новости
«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.
Также отмечается, что стороны обсудили взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ.
25 сентября Новак объяснил, что под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу подразумевается отсутствие претензий с точки зрения финансов.
19 сентября глава российского Минэнерго заявил, что Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок.