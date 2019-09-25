Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Как сообщает РИА Новости, после трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина Новак сообщил, что позиция Москвы состоит в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы «по нулевому варианту» и «в рамках мирового соглашения».

«Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», — пояснил глава Минэнерго.

19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Комментируя итоги переговоров, Новак отметил, что они прошли конструктивно.