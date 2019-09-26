В Госдуме оценили слова украинского политика о «Северном потоке — 2»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT слова вице-премьер-министра по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы, который заявил о расхождении позиций Киева и Евросоюза по проекту газопровода «Северный поток — 2».

Водолацкий напомнил о готовности России к продуктивному диалогу с Украиной по вопросам поставок газа.

«Такие заявления делаются для того, чтобы на повестке Евросоюза Украина оставалась в тренде. Россия и наши энергоснабжающие структуры предлагают различные варианты для Украины по поставкам газа», — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что дальнейшая судьба «Северного потока — 2» не будет зависеть от позиции Киева.

«Я не думаю, что «Северный поток — 2» будет зависеть от тех предложений и решений, которые делает Украина. Каждая страна, которая будет приобретателем газа через «Северный поток — 2», прекрасно знает позицию России по отношению к Украине, слышала наши предложения. А подобные заявления только лишний раз пробуждают недоверие ЕС к политике Киева», — считает парламентарий.

Ранее Кулеба рассказал о вопросах, по которым позиции ЕС и Украины расходятся, назвав одним из таких ситуацию с «Северным потоком — 2».