Путин заявил о «подкрутке» Центробанком макроэкономических показателей

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.

Во время доклада министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция будет ниже 4% от целевого значения в начале октября и «уйдёт где-то примерно до 3,6%» в 2019 году и «ниже 3% в I квартале следующего года».

По его словам, инфляция снижается даже быстрее тех ожиданий, которые он огласил в июле, передаёт РИА Новости.

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели», — ответил Путин.

Как подчеркнул президент, в результате «инфляция ниже целевых показателей».

Ранее Орешкин называл завышенным обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год до 4,2—4,7%.

В мае в ЦБ сообщили, что уровень инфляции в России составляет 5,1% в годовом выражении.