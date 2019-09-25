Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
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- РИА Новости
«Решение Центробанка выглядит естественным, а реакция Минфина предсказуемой», — заявил он.
По его словам, тенденции к таким изменениям в отечественной банковской системе наблюдаются давно.
Как отметил Холодков, если посмотреть на рынки государственных ценных бумаг многих развитых стран, то можно увидеть, что там отрицательные ставки стали нормой.
«Они применяются как к ценным государственным бумагам, так и к вкладам населения в банках. То же самое происходит в Японии, поэтому идея ЦБ России укладывается в общемировую тенденцию», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
Минфин поддержал данное предложение.