Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам

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Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте.
Эксперт прокомментировал предложение ввести отрицательные ставки по иностранным вкладам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Решение Центробанка выглядит естественным, а реакция Минфина предсказуемой», — заявил он.

По его словам, тенденции к таким изменениям в отечественной банковской системе наблюдаются давно.

Как отметил Холодков, если посмотреть на рынки государственных ценных бумаг многих развитых стран, то можно увидеть, что там отрицательные ставки стали нормой.

«Они применяются как к ценным государственным бумагам, так и к вкладам населения в банках. То же самое происходит в Японии, поэтому идея ЦБ России укладывается в общемировую тенденцию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

Минфин поддержал данное предложение.

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