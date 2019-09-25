Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
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- РИА Новости
«Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.
Моисеев отметил, что в российской банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов.
По его мнению, для этого потребуется введение налоговых изменений в законодательство, пока обсуждения идут на уровне идеи.
Ранее сообщалось, что Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.