Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

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Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы», — цитирует замминистра ТАСС.

Моисеев отметил, что в российской банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов.

По его мнению, для этого потребуется введение налоговых изменений в законодательство, пока обсуждения идут на уровне идеи.

Ранее сообщалось, что Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. 

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